Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:27, 19 августа 2025Россия

В российском регионе уничтожили беспилотник

Слюсарь: Средства ПВО уничтожили беспилотник в Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дрон был перехвачен в Каменском районе. По предварительным данным, разрушений на земле нет. В результате атаки никто не пострадал.

В ночь на вторник, 19 августа, Волгоградская область подверглась массированному налету беспилотников. Обломки дрона упали на больницу и территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Волгограде, вследствие чего произошли возгорания.

В городе также прогремели взрывы, в небе были видны яркие вспышки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Зеленский могут встретиться до конца августа. Что об этом сказали Трамп и сам президент Украины?

    Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области возросло

    В России назвали главное препятствие для переговоров по Украине в Европе

    Мужчина отрезал себе пенис из-за ссоры с женой

    Создан рецепт самого вкусного шоколада

    Популярная модель случайно оголила грудь

    В российском регионе уничтожили беспилотник

    Россиянам рассказали о повышении окладов этой осенью

    Польша подняла в воздух истребители из-за «активности России»

    Один из европейских лидеров нарушил дипломатический протокол в Белом доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости