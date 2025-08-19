В российском регионе уничтожили беспилотник

Слюсарь: Средства ПВО уничтожили беспилотник в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дрон был перехвачен в Каменском районе. По предварительным данным, разрушений на земле нет. В результате атаки никто не пострадал.

В ночь на вторник, 19 августа, Волгоградская область подверглась массированному налету беспилотников. Обломки дрона упали на больницу и территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Волгограде, вследствие чего произошли возгорания.

В городе также прогремели взрывы, в небе были видны яркие вспышки.