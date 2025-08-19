Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:36, 19 августа 2025Мир

В США указали на влияние позиции России по Украине в Белом доме

CNN: Позиция России по Украине вряд ли осталась незамеченной на переговорах
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Российская позиция по Украине вряд ли осталась незамеченной в рамках переговоров, прошедших вечером 18 августа в Белом доме, несмотря на отсутствие представителей РФ. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как уточняют журналисты, российского лидера Владимира Путина не было за столом переговоров с президентом Дональдом Трампом, европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским, однако это не помешало принять в расчет его точку зрения о мирном процессе.

«Думаю, президент Путин тоже хочет найти ответ. Посмотрим», — заявил глава США Дональд Трамп.

В прошедший понедельник американский президент Дональд Трамп принял в Белом доме европейских лидеров и украинского главу Владимира Зеленского.

На переговорах Трамп анонсировал обсуждение обмена территориями, чтобы разрешить кризис на Украине. При этом хозяин Белого дома отметил, что не нашел «слишком сложных» вопросов в украинском урегулировании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прервал встречу с Зеленским и лидерами ЕС ради звонка Путину

    Зеленский потребовал репараций от России

    Популярная певица показала фигуру в красном бикини

    Раскрыты предложения Киева для получения гарантий безопасности от США

    В США сообщили о звонке Трампа Путину

    В США указали на влияние позиции России по Украине в Белом доме

    Россиянка бросила в квартире десятки собак без еды на месяц

    В жестах Трампа на встрече с Зеленским увидели демонстрацию превосходства

    Белок-зомби заметили в двух странах

    Пресс-секретарь Зеленского сообщил о продолжении переговоров в Белом доме в другом формате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости