В США указали на влияние позиции России по Украине в Белом доме

CNN: Позиция России по Украине вряд ли осталась незамеченной на переговорах

Российская позиция по Украине вряд ли осталась незамеченной в рамках переговоров, прошедших вечером 18 августа в Белом доме, несмотря на отсутствие представителей РФ. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как уточняют журналисты, российского лидера Владимира Путина не было за столом переговоров с президентом Дональдом Трампом, европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским, однако это не помешало принять в расчет его точку зрения о мирном процессе.

«Думаю, президент Путин тоже хочет найти ответ. Посмотрим», — заявил глава США Дональд Трамп.

В прошедший понедельник американский президент Дональд Трамп принял в Белом доме европейских лидеров и украинского главу Владимира Зеленского.

На переговорах Трамп анонсировал обсуждение обмена территориями, чтобы разрешить кризис на Украине. При этом хозяин Белого дома отметил, что не нашел «слишком сложных» вопросов в украинском урегулировании.