11:57, 19 августа 2025

В России отреагировали на предложение о четырехсторонней встрече по Украине

Сенатор Джабаров: Макрон признал, что Европа является участником конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Принимать решение об участии в четырехсторонней встрече с Америкой и Украиной при участии Европы будет президент России и МИД, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. На соответствующее предложение он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за организацию четырехсторонней встречи, в которой могли бы принять участие Россия, страны Европы, США и Украина. Об этом он сказал во время беседы с американским лидером Дональдом Трампом.

Можно сказать, что тем самым Макрон признал, что Европа является участником конфликта — это однозначно. Они приехали в Вашингтон на встречу Трампа и [президента Украины Владимира] Зеленского тоже как участники конфликта, как будто родители привели на педсовет своего провинившегося ученика, защищали его любой ценой

Владимир Джабаровсенатор

«Думаю, надо подождать со скоротечными выводами. Сейчас была беседа Трампа с нашим президентом после этой встречи со всеми европейскими лидерами. Детали, я думаю, мы узнаем позднее», — поделился сенатор.

Вечером в понедельник, 18 августа, политики провели переговоры в Белом доме. Беседа между Зеленским и Трампом шла около 25 минут. Вскоре глава Белого дома принял европейских лидеров.

