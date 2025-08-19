В России отреагировали на предложение о четырехсторонней встрече по Украине

Сенатор Джабаров: Макрон признал, что Европа является участником конфликта

Принимать решение об участии в четырехсторонней встрече с Америкой и Украиной при участии Европы будет президент России и МИД, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. На соответствующее предложение он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за организацию четырехсторонней встречи, в которой могли бы принять участие Россия, страны Европы, США и Украина. Об этом он сказал во время беседы с американским лидером Дональдом Трампом.

Можно сказать, что тем самым Макрон признал, что Европа является участником конфликта — это однозначно. Они приехали в Вашингтон на встречу Трампа и [президента Украины Владимира] Зеленского тоже как участники конфликта, как будто родители привели на педсовет своего провинившегося ученика, защищали его любой ценой Владимир Джабаров сенатор

«Думаю, надо подождать со скоротечными выводами. Сейчас была беседа Трампа с нашим президентом после этой встречи со всеми европейскими лидерами. Детали, я думаю, мы узнаем позднее», — поделился сенатор.

Вечером в понедельник, 18 августа, политики провели переговоры в Белом доме. Беседа между Зеленским и Трампом шла около 25 минут. Вскоре глава Белого дома принял европейских лидеров.

