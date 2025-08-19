Захарова назвала адом слова президента Финляндии об урегулировании на Украине

Захарова осудила заявление Стубба об урегулировании на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление президента Финляндии Александра Стубба, в котором он сравнил урегулирование конфликта на Украине с перемирием между СССР и Финляндией в 1944 году. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на встрече президента США Дональда Трампа с лидерами европейских стран в Белом доме Стубб выразил уверенность, что решение конфликта в 2025 году будет найдено — так же, как оно было найдено в 1944 году.

«Большой вопрос, понял ли Стубб весь ад своей реплики?» — написала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что в годы Второй мировой Финляндия воевала против СССР, в том числе на стороне нацистской Германии.

Ранее Стубб объяснил сравнение конфликта на Украине с советско-финской войной. По его словам, данные ситуации похожи, однако он не имел в виду, что Украина должна будет стать нейтральной и пойти на территориальные уступки.