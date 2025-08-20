Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:41, 20 августа 2025Россия

Брат главкома ВСУ отреагировал на данные о спасении отца в России

Брат главкома ВСУ Сырского Олег опроверг данные о спасении отца в России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Vadim Ghirda / AP

Информация о том, что врачи в Москве спасли отца главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Станислава, не соответствует действительности. Об этом заявил брат Сырского Олег, его цитирует РИА Новости.

20 августа о спасении отца Сырского писал Shot. Издание утверждало, что 86-летний мужчина идет на поправку после того, как в июне попал в больницу с обострением заболевания головного мозга после перенесенного коронавируса. Пациент передвигается на коляске, но чувствует себя лучше — с ним каждый день проводят реабилитационные занятия специалисты.

«Человек при смерти. Оставьте его в покое», — опроверг эту информацию Олег Сырский.

Главком ВСУ в июле отправил пожилым родителям в России миллион рублей на лечение в Москве. Брат Сырского, реагируя тогда на помощь, заявил, что ему «плевать на деньги» брата, так как из-за родственника их семью считают врагами.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший депутат Госдумы продал западным спецслужбам секретные сведения. От США он получил более 3,5 миллиарда рублей

    В российском регионе задержали подготовленных западными спецслужбами диверсантов

    У россиян стало одной фобией больше. Страна страдает от нашествия ядовитых пауков-ос. Откуда они взялись и почему опасны?

    Стало известно о трехдневной обороне штурмовиков в прорыве близ Покровска

    В Госдуме нашли способ сохранить браки россиян на десятилетия

    Российский учитель снял порно со школьницей в классе

    Брат главкома ВСУ отреагировал на данные о спасении отца в России

    Вратарь бразильского футбольного клуба установил мировой рекорд по числу проведенных игр

    Названы наиболее часто выдающие шенген россиянам в августе страны

    Звезда Comedy Woman в откровенном образе вышла в свет с сумкой за 260 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости