Cotidianul: Европейцы хотят создать вооруженную и русофобскую Украину

Европейский проект Украины предполагает создание вооруженного и русофобского государства у границ России. С таким мнением выступила румынская газета Cotidianul.

В публикации объясняется, что европейцы проявляют ожесточенность на тему гарантий безопасности, поскольку хотят сохранить Украину «как форпост западных интересов под окном России». Поэтому журналисты обвинили страны Европы в желании создать вооруженную и русофобскую страну.

«Сейчас без устали ставят [на граммофон] заезженную пластинку русской угрозы, она отвечает многим интересам, поддерживает состояние страха, отвлекает от других проблем. Мы хорошо видим, как раздувается милитаристская и русофобская пропаганда в Румынии», — отмечается в статье.

Ранее итальянское издание L`Antidiplomatico обвинило Европу в желании продолжить конфликт на Украине. В материале утверждается, что после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске европейские лидеры начали вести себя «как настоящие воинствующие негодяи».