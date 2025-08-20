Силовые структуры
16:05, 20 августа 2025Силовые структуры

Дочь российского судьи-миллиардера Сусану уличили в отмывании денег

«Ъ»: На Кубани арестована дочь экс-главы Верховного суда Адыгеи Трахова Сусана
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Краснодара арестовал Сусану Коблеву — дочь бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова — по подозрению в особо крупном мошенничестве и отмывании незаконных доходов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фабула дела не раскрывается. Этот же суд ранее заключил под стражу ее бывшего мужа Каплана Коблева и предпринимателей Алексея Еремышко и Александра Агеева. Они являются ответчиками по иску Генпрокуратуры об изъятии коррупционного имущества семьи Траховых.

По данным ведомства, Сусана, не имеющая официальных источников дохода, с 2002 по 2019 год приобрела 68 объектов недвижимости, а после отставки отца она стала владелицей более 100 объектов недвижимости общей стоимостью 820 миллионов рублей.

Генпрокуратура требует конфискации активов экс-судьи стоимостью 2,5 миллиарда рублей.

