06:41, 20 августа 2025Из жизни

Двух предвестников катаклизмов вынесло на берег перед землетрясениями в России

В Мексике двух предвестников катаклизмов вынесло на берег перед землетрясениями
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В штате Южная Нижняя Калифорния, Мексика, на пляж вынесло двух сельдяных королей. Как пишет Need To Know, их нашли незадолго до стихийных бедствий, обрушившихся на разные страны.

Раненых рыб у берега обнаружил Рене Вильянуэва 1 августа. По его словам, сельдяные короли пережили нападение акулы и оказались на мелководье в агонии. Одна из них достигала в длину 3,7 метра. Мужчина снял их на видео. «И они умерли прямо здесь, на наших глазах, всего несколько минут назад», — обратился он к камере.

Сельдяные короли проводят большую часть жизни на глубине более 900 метров и почти никогда не поднимаются к поверхности. Считается, что их появление на берегу предвещает катаклизмы. «На следующий день после того, как мы нашли этих животных, в России произошли землетрясения, а по всему миру произошли цунами», — заявил Вильянуэва.

У зловещей репутации сельдяных королей есть возможное научное объяснение. Так, японский геолог Киеси Вадацуми предполагал, что эти рыбы могут быть более чувствительны к движениям тектонических плит, поскольку обитают близко к морскому дну. Это, на его взгляд, и позволяет сельдяным королям «предсказывать» стихийные бедствия.

Ранее сообщалось, что жители Мексики сняли на видео живого сельдяного короля. На кадрах видно, что рыба подверглась нападению какого-то хищника: у нее был откушен хвост и имелись другие повреждения.

