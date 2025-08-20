Финский биатлонист предстанет перед судом за выстрел в человека

Финский биатлонист Артту Хейккинен предстанет перед судом за выстрел в человека. Об этом сообщает Eurosport.

По информации издания, в сентябре 2024 года спортсмен охотился вместе с отцом и крестным. Хейккинен-младший пытался подстрелить птицу, но случайно попал в глаз крестному. Мужчина ослеп на один глаз.

21-летнего Хейккинена обвинили в халатности, повлекшей причинение вреда здоровью, а также нарушении правил безопасности на охоте. Биатлонисту грозит штраф в размере 23,5 тысячи евро, а также аннулирование лицензии и конфискация оружия. Eurosport отмечает, что обвинительный приговор может негативно повлиять на дальнейшую карьеру финна.

Биатлонист признал, что последние месяцы были для него очень сложными. По его словам, он переживает за здоровье крестного. Ожидается, что суд вынесет вердикт в течение двух недель.

Хейккинен входит в состав сборной Финляндии. В его активе победа на юношеском чемпионате мира в 2022 году в индивидуальной гонке.

