Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Легион
2:2
Завершен
Алания
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Химик Дз
1:1
Завершен
Амкар-Пермь
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Волгарь
2:1
Завершен
Чертаново
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Будё-Глимт
5:0
Завершен
Штурм
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Диана Шнайдер
2:0
Завершен
Камилла Рахимова
Монтеррей
07:45, 21 августа 2025Спорт

Губерниев сравнил уровень жизни в России и Сингапуре

Губерниев: Мы были в Сингапуре на ЧМ, уровень жизни там выше, чем в России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил уровень жизни в России и Сингапуре. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Мы были в Сингапуре на чемпионате мира по водным видам, могу сказать, что уровень жизни там выше, чем в России как факт. Надо стремиться, чтобы экономика своей собственной страны росла, работать надо, вкладываться», — заявил Губерниев.

Комментатор также отреагировал на слова серебряного призера Олимпиады Климента Колесникова, в одном из недавних интервью рассказавшего, что ведущие пловцы страны получают немногим более 100 тысяч рублей в месяц. «Он не жаловался, а давал эту информацию как факт? У нас в стране в целом жизнь тяжелая как факт. У нас пенсии в стране не самые большие как факт», — отметил Губерниев.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходил в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе и заняли четвертое место в общекомандном медальном зачете. Отечественные спортсмены завоевали 18 наград: шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые.

Ранее Губерниев высказывался о проблеме с допингом в России. Комментатор призвал не позориться и навести порядок в этой сфере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Штурмовики ВСУ из батальона «Айдар» пытались прорвать границу России

    На Западе узнали отношение Путина ко встрече с Зеленским

    У российских семей появилась возможность быть ближе без вопросов «где ты?»

    Новая порномодель превзошла порнозвезду Бонни Блю по количеству половых партнеров

    Исполнять обязанности врачей в России смогут фельдшеры и акушеры

    Украинская бригада попала под удар во время встречи командиров с министром обороны

    В США уточнили информацию о переданном Путиным ордене для сотрудницы ЦРУ

    В Москву пришел «сентябрь»

    В российском городе нашли причастного к попытке теракта на Крымском мосту

    Губерниев сравнил уровень жизни в России и Сингапуре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости