Келлог предложил критикам саммита на Аляске «заткнуться и сесть в угол»

Келлог: Критикам саммита Путина и Трампа стоит заткнуться и сесть в угол

Критикам саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стоит «заткнуться и сесть в угол». Об этом заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в интервью телеканалу Fox Business.

«Прежде всего я бы, пожалуй, хотел обратиться к критикам и сказать: "Заткнитесь и сядьте в угол!" (...) Трамп приблизил нас к точке, на мой взгляд, очень близкой к завершению [конфликта]», — сказал он.

Келлог подчеркнул, что действующему президенту США удалось сделать для урегулирования конфликта на Украине гораздо больше, чем его предшественнику Джо Байдену, который «даже никогда не разговаривал с Путиным».

Встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж, штат Аляска. В Белом доме саммит, центральной темой которого стало урегулирование украинского конфликта, назвали историческим.