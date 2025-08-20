В Подмосковье ливневыми водами затопило подземную парковку

В Химках ливневыми водами затопило подземную парковку гипермаркета

В подмосковных Химках во время ливня затопило подземную парковку. Об этом пишет Telegram-канал «Типичные Химки».

Ливневыми водами начало заливать подземный паркинг гипермаркета «Ашан». Территория парковки превратилась в водную гладь: машины и электросамокаты рассекают ее, поднимая волны.

В июле дождевой водой затопило торговый центр «Кунцево Плаза» на западе Москвы. Она водопадом стекала с потолка здания, заливая пол. Сотрудникам пришлось собирать воду мусорными контейнерами.

Прошедшие в начале августа мощные ливни превратили в полноводные реки дороги в других подмосковных городах — Жуковском, Раменском и Одинцово. Автомобили погрузились в воду по самые колеса. Тогда же ливни обрушились и на Северную столицу. Переплывать лужи жителям Колпино пришлось на надувных лодках.