22:13, 20 августа 2025Экономика

В Подмосковье ливневыми водами затопило подземную парковку

В Химках ливневыми водами затопило подземную парковку гипермаркета
Виктория Клабукова

Фото: Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия»

В подмосковных Химках во время ливня затопило подземную парковку. Об этом пишет Telegram-канал «Типичные Химки».

Ливневыми водами начало заливать подземный паркинг гипермаркета «Ашан». Территория парковки превратилась в водную гладь: машины и электросамокаты рассекают ее, поднимая волны.

В июле дождевой водой затопило торговый центр «Кунцево Плаза» на западе Москвы. Она водопадом стекала с потолка здания, заливая пол. Сотрудникам пришлось собирать воду мусорными контейнерами.

Прошедшие в начале августа мощные ливни превратили в полноводные реки дороги в других подмосковных городах — Жуковском, Раменском и Одинцово. Автомобили погрузились в воду по самые колеса. Тогда же ливни обрушились и на Северную столицу. Переплывать лужи жителям Колпино пришлось на надувных лодках.

