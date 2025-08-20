Командир украинской ДРГ раскрыл детали подрывов в России

Командир ДРГ Жук рассказал о подрыве моста под Брянском, где погибли 7 человек

Командир украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Александр Жук дал показания о подрыве автомобильного моста в Брянской области, жертвами которого стали семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По словам Жука, минирование моста около Выгоничей осуществила группа из военнослужащих Сил специальных операций Украины. Их командиром числился капитан Максим Салашак с позывным Фокс.

Об обнаружении шести членов украинской ДРГ в Брянской области стало известно 19 августа. Троих из них ликвидировали, еще троих задержали.

По данным ФСБ, задержанные причастны к подрыву железной дороги в Новооскольском районе Белгородской области в сентябре 2024 года, а также подрыву автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области в мае 2025 года.

