Миллиардер тайно подготовил погружение к «Титанику» после гибели батискафа Titan

NYP: Известный миллиардер первым посетит «Титаник» после гибели Titan

Анонимный миллиардер тайно подготовил погружение к обломкам «Титаника». Об этом сообщает New York Post (NYP).

Источник издания утверждает, что погружение состоится в течение ближайших двух недель. По его словам, оно обойдется в 10 миллионов долларов (800 миллионов рублей).

Имя миллиардера держится в секрете, однако, как утверждает собеседник NYP, это очень известный человек. «Ему хотелось бы объявить, что он стал первым, кто посетил "Титаник" после трагедии», — объяснил спикер, имея в виду гибель батискафа Titan в 2023 году.

New York Post отмечает, что разработку коммерческого батискафа, пригодного для погружения к «Титанику», ведет фирма Triton Submarines.

Помимо того что остатки этого кораблекрушения имеют историческое значение, нужно учитывать еще огромную глубину, на которой они лежат. Все это делает такое погружение захватывающим. «Титаник» — это затонувший корабль, покрытый морской живностью и мягкими кораллами. Люди хотят попасть туда по той же причине, по которой хотят покорить Эверест Пэтрик Лейни глава компании Triton Submarines

Батискаф Titan с пятью туристами пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». На его борту находились гендиректор компании OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также путешественник Поль-Анри Наржоле, уже совершивший 37 подобных погружений, за что его прозвали Мистер Титаник.

Ранее сообщалось, что власти США опубликовали первые фотографии обломков батискафа Titan. Их сделали на четвертый день после крушения при помощи телеуправляемого подводного аппарата.

