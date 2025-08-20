Россия
Минобороны рассказало подробности о пресечении диверсии около Крыма

Минобороны: ВС России пресекли попытку диверсии в 72 километрах от Крыма
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Francisco Seco / AP

Российские войска пресекли попытку диверсии в 72 километрах от побережья Крыма. Эти и другие подробности об операции сообщили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Отмечается, что в боестолкновении участвовали расчеты БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось поразить при помощи боеприпаса «Ланцет», добавили в оборонном ведомстве.

О попытке диверсии Минобороны сообщало 20 августа. Отмечается, что украинские войска предприняли операцию в акватории Черного моря в направлении от Одессы в сторону Тарханкута.

В этот же день стало известно о задержании членов украинской ДРГ в Брянской области. По данным ФСБ, они были подготовлены западными спецслужбами для диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры России.

