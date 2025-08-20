Спорт
22:02, 20 августа 2025Спорт

Монсон объяснил доминирование россиян в UFC

Монсон: Я предсказал доминирование россиян в UFC десять лет назад
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон объяснил доминирование российских спортсменов в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит Odds.ru.

Монсон вспомнил, что предсказал это еще десять лет назад. «Это было десять лет назад, когда я давал мастер-классы молодым спортсменам, борцам, самбистам. Я посмотрел на них и сказал, что эти молодые бойцы будут чемпионами UFC, Bellator и One FC», — заявил боец.

По его словам, молодые спортсмены смотрят на звезд и равняются на них. «Это приведет к взрыву, то есть увеличению количества бойцов из России, что мы сейчас и видим. И это причина доминирования россиян в UFC, Bellator и других промоушенах», — подытожил Монсон.

Сейчас чемпионами UFC являются Магомед Анкалаев (полутяжелый вес) и Хамзат Чимаев (средний вес), который родился в России, но выступает под флагом ОАЭ. Ислам Махачев владел поясом в легком весе, но добровольно от него отказался, чтобы побороться за титул в полусреднем весе. Ожидается, что в октябре он проведет бой против чемпиона этого дивизиона Джека Делла Маддалены.

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. Он известен по выступлениям в MMA. На счету спортсмена 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.

