Над российским регионом сбили семь беспилотников

Губернатор Гусев: Силы ПВО уничтожили семь БПЛА в Воронежской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области и городском округе были обнаружены, подавлены и уничтожены не менее семи БПЛА», — написал губернатор. По его словам, пострадавших и повреждений после атаки дронов нет.

Ранее Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны за три часа сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата.

До этого Белгородская область подверглась массированному налету дронов Вооруженных сил Украины.