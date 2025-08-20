Названо условие возвращения 56-летнего Роя Джонса в бокс

56-летний Рой Джонс готов вернуться в бокс в случае денежного предложения

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший готов вернуться в бокс в случае соответствующего денежного предложения. Такое условие ТАСС назвал представитель боксера, имя которого не сообщается.

Представитель боксера также ответил на вопрос, интересен ли 56-летнему Джонсу бой с бывшим бойцом смешанного стиля (ММА) Федором Емельяненко. «Конечно, это было бы интересно», — заявил он.

Джонс провел последний бой на профессиональном уровне в 2023 году. Он проиграл американцу Энтони Петтису раздельным решением судей.

Всего на его счету Джонса 66 побед при десяти поражениях в профессиональной карьере. В 2015 году американец получил российское гражданство.