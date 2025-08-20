Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Легион
Сегодня
16:00 (Мск)
Алания
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Химик Дз
Сегодня
17:00 (Мск)
Амкар-Пермь
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Волгарь
Сегодня
19:15 (Мск)
Чертаново
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Будё-Глимт
Сегодня
22:00 (Мск)
Штурм
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Диана Шнайдер
Завтра
00:00 (Мск)
Камилла Рахимова
Монтеррей
10:04, 20 августа 2025Спорт

Названо условие возвращения 56-летнего Роя Джонса в бокс

56-летний Рой Джонс готов вернуться в бокс в случае денежного предложения
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lewis Storey / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший готов вернуться в бокс в случае соответствующего денежного предложения. Такое условие ТАСС назвал представитель боксера, имя которого не сообщается.

Представитель боксера также ответил на вопрос, интересен ли 56-летнему Джонсу бой с бывшим бойцом смешанного стиля (ММА) Федором Емельяненко. «Конечно, это было бы интересно», — заявил он.

Джонс провел последний бой на профессиональном уровне в 2023 году. Он проиграл американцу Энтони Петтису раздельным решением судей.

Всего на его счету Джонса 66 побед при десяти поражениях в профессиональной карьере. В 2015 году американец получил российское гражданство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший депутат Госдумы продал западным спецслужбам секретные сведения. От США он получил более 3,5 миллиарда рублей

    Рыболовы поймали гигантского сома длиной больше человеческого роста

    Раскрыты перспективы бывшего замминистра обороны России

    Канадские военные зиганули и поплатились

    Попавшего в госпиталь российского бойца СВО объявили беглецом

    Уехавшая в США певица тайно получила гражданство России

    Названо условие возвращения 56-летнего Роя Джонса в бокс

    Россиянки оценили шансы найти достойного мужчину после 35 лет

    Раскрыта причина радиационной угрозы в Полтавской области

    В России подорожала школьная форма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости