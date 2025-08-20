Нижний Новгород украсят муралами в рамках проекта «Воздух» на тему экологии

Нижний Новгород украсят муралами в рамках экологического арт-проекта при поддержке Дзена. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе «Дзена».

В городе стартует масштабный уличный проект «Воздух» — часть Первой международной биеннале экологического искусства. При поддержке Дзена в городе появятся новые работы известных российских стрит-арт художников, созданные специально для городской среды и посвященные теме экологии.

Художники Ashesteen, Максим Има, Миша Most, Анатолий Akue, Nootk, Константин ZMOGK Данилов и Дмитрий Retro представят семь масштабных произведений на фасадах, мостах и в парках. Они поднимут острые экологические вопросы — от загрязнения воздуха и космического мусора до исчезновения видов и влияния человека на природу.

Ранее в Нижнем Новгороде открылась первая в мире биеннале экологического искусства. Выставка «Кожа земли» привлекла более 150 художников из 33 стран.