Перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста задержали

На Кубани задержали перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста

На Кубани в станице Старонижестеблиевской задержали граждан, занимавшихся перевозкой автомобиля для подрыва Крымского моста. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что граждане были задержаны на обочине трассы в трех минутах езды от железнодорожной станции. В дальнейшем автомобиль планировалось передать другому водителю, который бы проехал по Крымскому мосту и стал «невольным террористом-смертником».

18 августа ФСБ сообщила о пресечении новой попытки организации теракта на Крымском мосту. Силовики нашли мощное самодельное взрывное устройство в автомобиле Chevrolet Volt, который прибыл с Украины в Россию транзитом. Служба также опубликовала кадры задержания предполагаемых организаторов теракта.