Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:42, 20 августа 2025Путешествия

Россиянин посетил рюмочную в отпуске в Калининграде и устроил дебош

Росгвардия: Пьяного жителя Подмосковья задержали в баре Калининграда за дебош
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Россиянин, находясь в отпуске в Калининграде, посетил рюмочную, устроил дебош и угодил в полицию. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Калининградской области.

Уточняется, что сотрудники бара нажали тревожную кнопку для вызова правоохранителей 19 августа около 19:00. Причиной стало поведение одного из посетителей, который напился, мешал работе персонала и громко ругался.

Материалы по теме:
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022
Руссо туристо. Как сильно вы похожи на типичного российского путешественника? Тест
Руссо туристо.Как сильно вы похожи на типичного российского путешественника? Тест
6 января 2020

Нарушителем оказался пьяный 37-летний житель Подмосковья. Его задержали на месте и доставили в отдел полиции.

Ранее IT-специалист из России устроил дебош в баре Таиланда, попал в местную тюрьму и перестал выходить на связь с семьей. Мать Алексея рассказала, что в прошлом году его обокрали на Пхукете. Мужчина познакомился там с местной жительницей, которая опоила его и забрала из его номера наличные и ценные вещи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Истребители F-16 ВСУ атаковали Курскую область. Что об этом известно?

    Названо важное различие между зумерами и миллениалами

    Питон проглотил целую собаку и не смог уползти

    Раскрыт состав воюющих на стороне ВСУ наемников

    Назван размер выплат поступающим в МВД выпускникам юрфаков в российском регионе

    В России рассказали о самодельных бомбах для квадрокоптеров

    Нижний Новгород украсят муралами

    ЦБ опустил курсы доллара и евро

    Российский хоккеист рассказал о криминале в Северной Америке

    Россиянка сломала ногу при спуске с самой опасной горы СССР. Восемь дней она в снежном плену без еды и воды. Успеют ли ее спасти?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости