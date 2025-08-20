Мир
Российские дипломаты прокомментировали новость о мирных переговорах в Будапеште

Посольство РФ заявило, что не располагает информацией о переговорах в Будапеште
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российская сторона не располагает информацией о планах проведения мирных переговоров с Украиной и США в Будапеште. Об этом сообщили в посольстве РФ в Венгрии, передает РИА Новости.

«Посольство не располагает подобной информацией», — указали изданию в полпредстве.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск раскритиковал выбор Будапешта в качестве места встречи президента России Владимира Путина и его украинского визави Владимира Зеленского из-за ассоциаций с Будапештским меморандумом.

До этого источники американского издания Politico сообщили, что США считают Будапешт приоритетным местом проведения трехсторонних мирных переговоров.

