Российские дипломаты прокомментировали новость о мирных переговорах в Будапеште

Посольство РФ заявило, что не располагает информацией о переговорах в Будапеште

Российская сторона не располагает информацией о планах проведения мирных переговоров с Украиной и США в Будапеште. Об этом сообщили в посольстве РФ в Венгрии, передает РИА Новости.

«Посольство не располагает подобной информацией», — указали изданию в полпредстве.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск раскритиковал выбор Будапешта в качестве места встречи президента России Владимира Путина и его украинского визави Владимира Зеленского из-за ассоциаций с Будапештским меморандумом.

До этого источники американского издания Politico сообщили, что США считают Будапешт приоритетным местом проведения трехсторонних мирных переговоров.