Российские военные стреляли друг в друга в зоне СВО ради выплат

Завершено расследование первых уголовных дел о махинациях в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде (ДШБ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По версии следствия, солдаты и офицеры стреляли друг в друга ради получения выплат в размере трех миллионов рублей. Всего таким образом было незаконно получено более 200 миллионов рублей.
Двое фигурантов дела — бывшие командир бригады Артем Городилов и начальник группы специальных операций Константин Фролов — признали вину и заключили досудебные соглашения. Им вменяется мошенничество в особо крупном размере, помимо этого, Фролова обвиняют во взяточничестве, незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывных устройств.
Уголовное дело было возбуждено после показаний одного из военнослужащих 83-й ДШБ об аферах.
О задержании Городилова сотрудниками ФСБ стало известно вечером 3 июля 2024 года. Следом задержали Фролова.