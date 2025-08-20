Российские военные стреляли друг в друга в зоне СВО ради выплат

Завершено расследование афер с ранениями в зоне СВО ради выплат

Завершено расследование первых уголовных дел о махинациях в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде (ДШБ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, солдаты и офицеры стреляли друг в друга ради получения выплат в размере трех миллионов рублей. Всего таким образом было незаконно получено более 200 миллионов рублей.

Двое фигурантов дела — бывшие командир бригады Артем Городилов и начальник группы специальных операций Константин Фролов — признали вину и заключили досудебные соглашения. Им вменяется мошенничество в особо крупном размере, помимо этого, Фролова обвиняют во взяточничестве, незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

Уголовное дело было возбуждено после показаний одного из военнослужащих 83-й ДШБ об аферах.

О задержании Городилова сотрудниками ФСБ стало известно вечером 3 июля 2024 года. Следом задержали Фролова.