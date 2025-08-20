Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:10, 20 августа 2025Путешествия

Российскому самолету пришлось прервать вылет из-за терявшего сознание пассажира

Самолету «Ямала» пришлось прервать вылет из-за терявшего сознание пассажира
Алина Черненко

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пилотам самолета российской авиакомпании «Ямала» пришлось прервать вылет из-за терявшего сознание пассажира. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 17 августа, на борту лайнера, вылетавшего из Салехарда в Тюмень. Экипаж сообщил, что борт возвращается на стоянку из-за необходимости оказания помощи путешественнику в предобморочном состоянии. О дальнейшей его судьбе не сообщается.

В феврале пассажир потерял сознание на борту самолета российской авиакомпании «Ангара». Несмотря на произошедшее, пилоты не объявляли сигнал бедствия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ударе F-16 по Курской области

    Вучич пообещал поддержать простой народ

    В российском регионе дети нашли на улице неизвестные таблетки и попали в больницу

    SHAMAN назвал свою главную задачу на «Интервидении»

    Лавров раскрыл предложение Путина по переговорам с Украиной

    Лавров предупредил об опасности ухудшения ситуации после трехсторонней встречи

    Российский футболист отметил 23-летие на миллионы рублей

    Врач раскрыл причину боли в мышцах после тренировок

    Россиянина дважды лишили водительских прав из-за живущего за сотни километров «двойника»

    Первый задержанный за мошенничество в MAX попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости