Российскому самолету пришлось прервать вылет из-за терявшего сознание пассажира

Самолету «Ямала» пришлось прервать вылет из-за терявшего сознание пассажира

Пилотам самолета российской авиакомпании «Ямала» пришлось прервать вылет из-за терявшего сознание пассажира. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 17 августа, на борту лайнера, вылетавшего из Салехарда в Тюмень. Экипаж сообщил, что борт возвращается на стоянку из-за необходимости оказания помощи путешественнику в предобморочном состоянии. О дальнейшей его судьбе не сообщается.

В феврале пассажир потерял сознание на борту самолета российской авиакомпании «Ангара». Несмотря на произошедшее, пилоты не объявляли сигнал бедствия.