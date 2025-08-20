Из жизни
10:13, 20 августа 2025Из жизни

Рыболовы поймали гигантского сома длиной больше человеческого роста

В Великобритании рыболовы поймали гигантского сома
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Beneda Miroslav / Shutterstock / Fotodom

В британском графстве Беркшир двое рыбаков поймали гигантского сома длиной больше человеческого роста. Об этом сообщает издание Maidenhead Advertiser.

Рыба попалась Дейву Барретту и Адаму Оливеру, отправившимся на двухдневную рыбалку у водоема New Farm Fisheries. Первые сутки улов оказался скромным. Сом клюнул только к исходу второго дня. По словам Баррета, сначала он думал, что снасть зацепилась за дно — с такой силой тянула рыба.

Борьба с сомом заняла около получаса. Лишь через двадцать минут он начал уставать, и рыболовы впервые увидели его своими глазами. Из-за небывалых размеров рыба едва уместилась в подсачек.

Длина сома составляла 193 сантиметра, а его вес рыбакам так и не удалось узнать точно. Когда они попытались его взвесить, он сломал весы. Рыбаки подозревают, что рыба весила около 40 килограммов.

Ранее сообщалось, что школьники из Мичигана поймали огромного миссисипского панцирника и удивились. Обычно эта рыба не водится в водоемах штата.

