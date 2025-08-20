Спорт
Ольга Данилович
0:1
Завершен
Мирра Андреева
US Open — микст
Спартак Тм
2:1
Завершен
Металлург Лп
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Реал Мадрид
1:0
Завершен
Осасуна
Испания — Примера|1-й тур
Ференцварош
1:3
Завершен
Карабах
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Базель
Сегодня
22:00 (Мск)
Копенгаген
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Рейнджерс
1:3
Завершен
Брюгге
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Фенербахче
Сегодня
22:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
07:51, 20 августа 2025Спорт

Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в бикини

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке легкоатлетка позирует в черном бикини, лежа на пляже. Она находится на отдыхе в Таиланде. Пост получил более 53 тысяч лайков.

Шмидт отбиралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она выступала в составе сборной Германии в эстафете на дистанции четыре по 400 метров.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе немецкой сборной в эстафете четыре по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

