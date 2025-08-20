Стало известно о ранении российских силовиков в бою с украинской ДРГ в Брянской области

Стало известно о сопротивлении ДРГ в Брянской области и ранениях силовиков РФ

В ходе нейтрализации ДРГ в Брянской области украинские бойцы оказали вооруженное сопротивление российским военным. Об этом рассказал автор Telegram-канала «Архангел спецназа».

«Вопреки сложившемуся мнению, бой с ДРГ противника в лесу прошел не так просто», — указал он. Публикация сопровождается двумя фотографиями. На них представлены пробитые бронежилет и каска.

Автор канала отметил, что диверсантам удалось «зацепить» российских бойцов. Характера полученных ими травм он не раскрыл, но подчеркнул, что жизням военных ничего не угрожает.

Бой в Брянской области произошел 19 августа. Согласно имеющимся данным, ДРГ была обнаружена бойцами СОБР и ФСБ России.

20 августа стало известно о попытке ВСУ прорваться к Крыму. Подход планировалось осуществить по воде, однако после поражения одного из катеров российскими войсками операция была свернута.