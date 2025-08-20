Мир
Трамп оценил вероятность Третьей мировой войны

Трамп заявил, что во время его срока не будет Третьей мировой войны
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время его срока не будет Третьей мировой войны. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Думаю, все шло к Третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет. Это приятный момент — вам больше не придётся об этом беспокоиться», — оценил вероятность Трамп.

Ранее представители семи стран поддержали кандидатуру американского лидера на получение Нобелевской премии мира. В их число вошли: президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе.

