Трамп оценил вероятность Третьей мировой войны

Трамп заявил, что во время его срока не будет Третьей мировой войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время его срока не будет Третьей мировой войны. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Думаю, все шло к Третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет. Это приятный момент — вам больше не придётся об этом беспокоиться», — оценил вероятность Трамп.

Ранее представители семи стран поддержали кандидатуру американского лидера на получение Нобелевской премии мира. В их число вошли: президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе.