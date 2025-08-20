Мир
Трамп заявил о взаимопонимании с Путиным

Трамп: США были бы в опасности без взаимопонимания с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему Марку Левину заявил о взаимопонимании с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

«Если бы он и я не понимали друг друга, это на самом деле поставило бы нас, как страну, в опасное положение», — отметил глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп прервал встречу с украинским коллегой и лидерами ЕС ради звонка президенту России. 18 августа он провел переговоры с Зеленским, беседа в закрытом формате длилась не более часа. Затем политики сразу перешли к обсуждению вопросов по миру на Украине с главами европейских стран. Президент Украины поблагодарил президента США и его супругу за миротворческие усилия по урегулированию украинского кризиса.

