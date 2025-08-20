Спорт
12:49, 20 августа 2025Спорт

Трусова продала коньки с Олимпиады в Пекине за 330 тысяч рублей

Александра Трусова продала коньки с Олимпиады в Пекине за 330 тысяч рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) продала на аукционе коньки, которые использовала на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пхенчхане. Об этом сообщается на портале Fan's Dream.

Уточняется, что за коньки заплатили 330 тысяч рублей. Имя покупателя не раскрывается. «Сохранили следы использования. На каждом ботинке нанесен автограф», — говорится в описании лота.

Ранее Трусова показала видео с первой тренировки после родов. Спортсменка вышла на лед и сделала несколько дорожек и вращений. 6 августа 21-летняя она родила сына.

На Олимпийских играх-2022 Трусова стала серебряным призером в личных соревнованиях. Она также выигрывала золото чемпионата России, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе фигуристки две победы на юниорских чемпионатах мира и бронзовая медаль взрослого чемпионата мира.

