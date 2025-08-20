Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:14, 20 августа 2025Экономика

ЦБ крупной азиатской страны неожиданно снизил ключевую ставку

ЦБ Индонезии неожиданно снизил ключевую ставку до 5 %
Дмитрий Воронин

Фото: Denny Kristianto Mukti / Shutterstock / Fotodom

Банк Индонезии — крупной азиатской страны с населением почти в 300 миллионов человек — снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов ( б.п.) — с 5,25 процента до минимальных с конца 2022 года 5 процентов. Такой шаг регулятора стал неожиданным для аналитиков, ожидавших сохранения показателя на прежнем уровне, отмечает Trading Economics.

Ставки по кредитам и депозитам «овернайт» также уменьшены на 25 б.п. — до 5,75 и 4,25 процента соответственно.

Согласно актуальной статистике, ВВП страны вырос во втором квартале год к году на 5,12 процента, до двухлетнего максимума, а годовая инфляция в июле резко ускорилась до 2,37 процента с июньских 1,87 процента, оставшись при этом в целевом диапазоне индонезийского ЦБ в 1,5--3,5 процента.

Индонезия входит в число стран--торговых партнеров России. Делегация государства на недавнем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) была одной из самых многочисленных, прибывших из-за рубежа, наряду с китайской. Выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2025, президент Индонезии Прабово Субианто объяснил, почему в стране не хотят выбирать между социализмом и капитализмом, отметив, что чистый социализм не работает, являясь утопией, а капитализм в таком же виде приводит к неравенству.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ударе F-16 по Курской области

    Великобритания расширила антироссийские санкции

    Россиянина поймали на корректировке ударов ВСУ по складу Росгвардии

    Дочери российского бойца СВО в два раза занизили сумму «гробовых» выплат

    Келлог предложил критикам саммита на Аляске «заткнуться и сесть в угол»

    iPhone предсказали высокие продажи

    Молдаванин вез бомбу в Одессу и не довез

    Маленький сын звезды «Универа» проглотил стекло

    Названо важное различие между зумерами и миллениалами

    ЦБ крупной азиатской страны неожиданно снизил ключевую ставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости