06:13, 20 августа 2025

Ученые сообщили о начале магнитной бури на Земле

ИКИ РАН: Магнитная буря на Земле началась из-за воздействия корональной дыры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ivan Aleksic / Unsplash

На Земле наблюдается магнитная буря из-за действия корональной дыры. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

«Судя по взрывному росту скорости солнечного ветра, Земля только что с головой влетела в корональную дыру. Посмотрим, насколько хватит прочности магнитосферы», — говорится в сообщении. По словам специалистов, магнитосфера держится в «зеленой» зоне.

Ранее стало известно, что на Солнце зафиксировали мощную вспышку класса М. Предыдущая магнитная буря атаковала Землю 9 августа.

До этого одну из последних магнитных бурь зафиксировали на Земле 23 июля. Она была уровня G1 — это минимальный балл, соответствующий колебаниям слабой силы, пояснили специалисты.

