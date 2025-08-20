Россия
07:17, 20 августа 2025Россия

В Госдуме заявили о риске ядерной войны при одном действии Украины

Депутат Чепа: Вступление Украины в НАТО создало бы риски ядерной войны
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вступление Украины в Североатлантический альянс создало бы риски ядерной войны. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, его цитирует ТАСС.

«Как только Украина вступит в НАТО, все ракеты малой дальности будут стоять на границе с Россией — с временем подлета до Москвы в несколько минут», — пояснил парламентарий.

Он указал на то, что такая ситуация изменит всю стратегию обороны России и создаст угрозу Европе, так как Москва будет ставить ядерное оружие и обороняться. Любая провокация в этом случае может привести к ядерной войне, уверен Чепа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не станет членом НАТО. СССР и Россия, по его словам, были правы в том, что не желали видеть альянс у своих границ. В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте счел, что путь Украины в альянс необратим, однако сейчас этот вопрос не обсуждается.

