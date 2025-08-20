Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Легион
Сегодня
16:00 (Мск)
Алания
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Химик Дз
Сегодня
17:00 (Мск)
Амкар-Пермь
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Волгарь
Сегодня
19:15 (Мск)
Чертаново
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Будё-Глимт
Сегодня
22:00 (Мск)
Штурм
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Диана Шнайдер
Завтра
00:00 (Мск)
Камилла Рахимова
Монтеррей
11:03, 20 августа 2025Спорт

В МОК отреагировали на информацию о принуждении Исинбаевой к отъезду из России

В МОК опровергли информацию, что вынудили Исинбаеву уехать из России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) отреагировали на информацию о том, что организация вынудила двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву уехать из России. Об этом сообщает ТАСС.

МОК отверг обвинения в шантаже спортсменки. «В этом нет ни слова правды, это абсолютно сфабрикованная история», — сообщили в комитете.

Ранее легкоатлетка Вера Ганеева раскрыла причину отъезда Исинбаевой из России. Она заявила, что Исинбаеву вынудили покинуть страну члены МОК.

43-летняя легкоатлетка является майором Вооруженных сил России. С 2023 года Исинбаева живет на Тенерифе в Испании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Московские врачи спасли тяжелобольного отца Сырского. Его лечение в России оплатил сам главком ВСУ

    Врач призвала не игнорировать белый налет на пятках ради сохранения здоровья стоп

    Музей «Куликово поле» призвали спасти от свиноферм

    Россиянин побывал в Африке и описал местных фразой «может отобрать телефон и разбить»

    Россиянина без штанов и с признаками анорексии нашли на трассе

    Жену оставшегося без ног бойца СВО довели до слез в российской больнице

    В список для чтения в школах России вошли книги об СВО

    Ликвидированные в Брянской области диверсанты попали на видео

    Раскрыто истинное отношение Европы к переговорам по Украине

    Игорь Николаев отсудил у россиянки деньги за шоколадку с усатым котом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости