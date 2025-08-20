В МОК отреагировали на информацию о принуждении Исинбаевой к отъезду из России

В МОК опровергли информацию, что вынудили Исинбаеву уехать из России

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) отреагировали на информацию о том, что организация вынудила двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву уехать из России. Об этом сообщает ТАСС.

МОК отверг обвинения в шантаже спортсменки. «В этом нет ни слова правды, это абсолютно сфабрикованная история», — сообщили в комитете.

Ранее легкоатлетка Вера Ганеева раскрыла причину отъезда Исинбаевой из России. Она заявила, что Исинбаеву вынудили покинуть страну члены МОК.

43-летняя легкоатлетка является майором Вооруженных сил России. С 2023 года Исинбаева живет на Тенерифе в Испании.