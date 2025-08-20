Россия
17:43, 20 августа 2025

В России призвали воспринимать войска стран Запада на Украине как оккупантов

Константинов призвал воспринимать как оккупантов войска стран Запада на Украине
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Войска стран Запада, в случае их появления на Украине, стоит воспринимать как оккупантов. К этому призвал глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

Он напомнил про 2014 год, когда под лозунгом евроинтеграции на Украине начался госпереворот, который в итоге заканчивается идеей «еврооккупации». «Очень символично: Украина, захваченная "евромайданщиками", так и не смогла войти в Европу. И теперь, когда их режим завис в шаге от окончательной катастрофы, они умоляют Европу зайти на Украину», — сказал председатель крымского парламента.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что, если Франция или Германия направят свои войска на территорию Украины, они станут для России стороной противника. Парламентарий назвал эти действия манипуляцией, которая ни к чему хорошему не приведет.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп 19 августа заявил, что не собирается отправлять американские войска на Украину. При этом он отметил интерес Франции и Германии к возможному размещению там собственных воинских контингентов.

