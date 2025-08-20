Россия
12:03, 20 августа 2025Россия

В России выразили обеспокоенность в связи с возможным уходом Бастрыкина с поста главы СК

Блогер Живов обеспокоился возможным уходом Бастрыкина с поста главы СК
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Блогер и волонтер Алексей Живов обеспокоился возможным уходом Александра Бастрыкина с поста главы Следственного комитета (СК). Об этом он написал в Telegram.

20 августа газета «Ведомости» сообщила, что кандидатуру Бастрыкина рассматривают в качестве кандидата на пост председателя Верховного суда (ВС) России.

Живов одобрил кандидатуру Бастрыкина, назвав ее достойной. При этом блогер задался вопрсом, кто возглавит СК в случае ухода нынешнего председателя. Он отметил, что «сейчас многое держится» на Следственном комитете.

В последнее время имя Александра Бастрыкина часто упоминают в связи с мигрантами. В частности, главой СК был предложен ряд мер, направленных на усиление контроля над прибывающими в страну иностранцами.

Должность главы ВС России освободилась после смерти возглавлявшей его Ирины Подносовой. Она была первой в истории России женщиной на посту главы высшей судебной инстанции, став преемницей Вячеслава Лебедева, который возглавлял Верховный суд на протяжении многих лет.

