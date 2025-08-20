Волки напали на десять человек за два дня

В Индии разъяренные жители деревни убили двух волков после серии нападений

В Индии разъяренные жители деревни расправились с двумя волками после серии нападений хищников на людей. Об этом сообщает Times of India.

За два дня в районе Луни волки напали примерно на десять человек, включая пожилую женщину. Местные жители решили обороняться от стаи самостоятельно: в деревне были найдены останки двух хищников. Представитель лесного департамента Рамэш Кумар подтвердил, что туши волков отправлены на вскрытие, а виновные в расправе над краснокнижными животными будут привлечены к ответственности.

«Убийство охраняемого вида является преступлением», — подчеркнул Кумар. Он объяснил агрессивное поведение волков брачным сезоном и защитой потомства. Деревенские активисты обвиняют власти в бездействии — по словам президента организации «Тигриная сила» Рампала Бхавада, трагедии можно было избежать при своевременном вмешательстве лесного департамента.

Экологи указывают, что популяция волков в регионе резко сократилась из-за человеческого фактора: скотоводы засыпают норы хищников, а масштабная добыча гравия вдоль реки Луни разрушает их среду обитания. «Власти не предпринимают мер для защиты волков и просвещения населения», — заявил активист Шраван Патель.

Ранее сообщалось, что в Йеллоустонском национальном парке в США бизон жестоко отомстил волку за нападение. Он ударил хищника в морду копытом.