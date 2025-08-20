Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:26, 20 августа 2025Из жизни

Волки напали на десять человек за два дня

В Индии разъяренные жители деревни убили двух волков после серии нападений
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Индии разъяренные жители деревни расправились с двумя волками после серии нападений хищников на людей. Об этом сообщает Times of India.

За два дня в районе Луни волки напали примерно на десять человек, включая пожилую женщину. Местные жители решили обороняться от стаи самостоятельно: в деревне были найдены останки двух хищников. Представитель лесного департамента Рамэш Кумар подтвердил, что туши волков отправлены на вскрытие, а виновные в расправе над краснокнижными животными будут привлечены к ответственности.

«Убийство охраняемого вида является преступлением», — подчеркнул Кумар. Он объяснил агрессивное поведение волков брачным сезоном и защитой потомства. Деревенские активисты обвиняют власти в бездействии — по словам президента организации «Тигриная сила» Рампала Бхавада, трагедии можно было избежать при своевременном вмешательстве лесного департамента.

Экологи указывают, что популяция волков в регионе резко сократилась из-за человеческого фактора: скотоводы засыпают норы хищников, а масштабная добыча гравия вдоль реки Луни разрушает их среду обитания. «Власти не предпринимают мер для защиты волков и просвещения населения», — заявил активист Шраван Патель.

Материалы по теме:
«Окровавленная морда серого животного» История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
«Окровавленная морда серого животного»История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
9 августа 2017
«Поджигают, бьют, бросают в кипяток… » Почему в Армении привыкли мучить и убивать животных ради забавы
«Поджигают, бьют, бросают в кипяток… »Почему в Армении привыкли мучить и убивать животных ради забавы
29 июля 2019

Ранее сообщалось, что в Йеллоустонском национальном парке в США бизон жестоко отомстил волку за нападение. Он ударил хищника в морду копытом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ударе F-16 по Курской области

    Вучич пообещал поддержать простой народ

    В российском регионе дети нашли на улице неизвестные таблетки и попали в больницу

    SHAMAN назвал свою главную задачу на «Интервидении»

    Лавров раскрыл предложение Путина по переговорам с Украиной

    Лавров предупредил об опасности ухудшения ситуации после трехсторонней встречи

    Российский футболист отметил 23-летие на миллионы рублей

    Врач раскрыл причину боли в мышцах после тренировок

    Россиянина дважды лишили водительских прав из-за живущего за сотни километров «двойника»

    Первый задержанный за мошенничество в MAX попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости