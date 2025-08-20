Врач раскрыла секрет стройности и молодости 43-летней Натальи Подольской

Врач Пришвина: Певица Подольская похудела за счет отказа от сахара

Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог Кристина Пришвина раскрыла секрет стройности и молодости белорусской и российской певицы Натальи Подольской. Соответствующий комментарий публикуют «Страсти».

По словам эксперта, 43-летняя знаменитость смогла сохранить внешние данные за счет отказа от сахара, регулярных тренировок и правильного режима.

«У Натальи кожа светится, черты лица — выразительные, глаза — яркие. Это результат увлажнения, мягких косметических процедур, отказа от сахара. Пример Подольской показывает, что можно мягко и бережно создать свой желанный силуэт», — высказалась доктор.

