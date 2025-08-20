Захарова: Офис президента Украины устроил геноцид украинского народа

Офис президента (ОП) Украины устроил геноцид украинского народа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram, комментируя высказывание советника главы ОП Михаила Подоляка про неприемлемые для украинцев условия урегулирования конфликта.

«Про украинский народ вспомнили, позорники!!! Украинский народ хотел жить в мире, за что и проголосовал, выбирая [президента Украины Владимира] Зеленского. А он и его "ОП" обманули, изнасиловали, расчленили и массово казнили украинский народ. Юристы и правовики в будущем скажут свое слово, а по мне — это настоящий геноцид украинского народа со стороны киевского режима», — написала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Киев не должен прикрываться именем тех, кого предал. Она призвала действующие власти на Украине прекратить «прятаться за спины» тех, от кого они отреклись.

Ранее Захарова рассказала о сбывшемся предсказании Зеленского. По ее словам, украинский лидер в 2014 году предвидел, чем закончится его приход к власти.