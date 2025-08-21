Россия
12:43, 21 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России предрекли ВСУ ответ за удары по школе и детсаду в Курской области

Депутат Колесник: Россия ответит на атаку ВСУ по школе и детсаду под Курском
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Россия ответит на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе и детскому саду в Курской области еще более массированным ударом по военным объектам, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом он сказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали поселок Учительский Рыльского района Курской области. По его словам, в результате обстрела получили повреждения здания общеобразовательной школы и детского сада — там выбиты стекла. Пострадавших нет.

ВСУ больше воюют террористическими методами, нанося удары по гражданским объектам в ответ на действия Российской армии по уничтожению военной инфраструктуры, военной техники и скоплений противника, поскольку не могут похвастаться такими же успехами, высказался депутат.

«Они прекрасно знают, что там и где находится — никто ничего не перепутал. В любом случае Украина уже себя зарекомендовала как террористическая организация. Там колоссальное количество террористических различных формирований, которые не могут сразиться с нашими воинами, уходят от стрелкового боя, а дети-то им чем ответят? Значит, наши Вооруженные силы ответят еще более массированным ударом по любым военным объектам, и критическую инфраструктуру включая, и логистическую, подстанции, но по детям мы никогда бить не будем — не так воспитаны», — поделился Колесник.

До этого стало известно об ударе F-16 по Курской области. По данным Telegram-канала «Архангел спецназа», пара F-16 сбросила управляемые авиабомбы в окрестностях приграничного села Теткино.

