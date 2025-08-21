Россия
Бензостанция взорвалась в российском регионе

В Новосибирске взорвалась бензостанция самообслуживания, есть пострадавшая
Фото: Telegram-канал «Прокуратура Новосибирской области»

В Новосибирске взорвалась бензостанция самообслуживания. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram.

На опубликованных пресс-службой снимках видно поврежденную будку. Покровные листы вылетели и лежат на земле.

В результате взрыва пострадала женщина 1989 года родения. Она получила ожоги, сведений о ее состоянии не приводится. Начата прокурорская проверка.

Ранее взрыв произошел на автозаправочной станции в Чечне. Травмы получили пять человек – в республиканском Минздраве заявили, что у пострадавших были выявлены незначительные ожоги.

