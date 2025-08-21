Американская актриса и модель Джулия Фокс призналась, что колола ботокс в 21 год

Американская актриса и модель Джулия Фокс раскрыла правду о пластике. Соответствующее интервью публикует издание Allure.

35-летняя знаменитость призналась, что начала колоть ботокс и филлеры в 21 год. Помимо этого, она сделала ринопластику, липосакцию и поставила виниры. В то же время звезда уточнила, что сожалеет о перенесенных изменениях во внешности.

«Теперь, когда я вижу кого-то и понимаю, что он никогда ничего не сделал… Мне бы хотелось вернуться и остаться той, кем я была. Я сильно зациклилась на идее, что мне нужно быть привлекательной для мужчин, чтобы выжить», — высказалась Фокс.

Однако она заявила, что не исключает новые пластические операции. «Возможно, однажды я сделаю что-то еще, но сейчас меня это не так беспокоит», — заключила артистка.

В июне Фокс высказалась о признаниях звезд в пластике. Она подчеркивала, что многие женщины создают нереалистичные образы, которые негативно влияют на самооценку других.