13:30, 21 августа 2025Экономика

Минфин назвал сроки начала использования цифрового рубля

Минфин планирует в 2026 году начать перечисления в бюджеты РФ в цифровых рублях
Дмитрий Воронин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Согласно разработанному Минфином РФ проекту постановления, использование цифрового рубля при исполнении федерального бюджета по перечню расходов, определенному кабмином по согласованию с Банком России, планируется запустить в текущем году, а при перечислении в бюджеты бюджетной системы РФ и переводе денежных средств федеральным бюджетным и автономным учреждениям — с 1 января 2026-го. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Планируется, что с середины 2027 года изменения будут распространены на операции со средствами всех бюджетов отечественной бюджетной системы. Отмечается, что Федеральное казначейство будет наделено полномочиями открывать счет на платформе цифрового рубля и представлять в ЦБ распоряжения о переводе этой формы российской валюты.

Весной глава Минфина Антон Силуанов анонсировал, что масштабное внедрение цифрового рубля в России с большой долей вероятности произойдет в следующем году. В июле президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Согласно предложениям Центробанка, крупнейшие отечественные кредитные организации должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровыми рублями с 1 сентября 2026 года. В эти же сроки к работе с ними предстоит приступить компаниям с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Менее крупные банки и бизнес смогут сделать это год или два спустя, в зависимости от своих показателей, а торговые точки с выручкой менее пяти миллионов в год от обязанности по работе с цифровым рублем освободят.

