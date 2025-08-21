Бывший СССР
На Украине рассказали о разочаровании Европы от двух предложений США для Киева

Вэнс предложил два варианта гарантий безопасности для Киева и расстроил Европу
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на переговорах руководства Соединенных Штатов с лидерами Европы и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме предложил два варианта гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в Telegram со ссылкой на источники.

Уточняется, что оба предложения расстроили европейских политиков. Первый вариант развития событий предполагал, что Европа и США предоставят Украине гарантии безопасности по типу статьи 5 Договора НАТО о коллективной обороне, обязывающей страны-члены защищать друг друга в случае нападения.

«Второй вариант — усиление украинской армии до численности 350–400 тысяч человек. При этом в США сразу категорически заявили, что финансировать украинскую армию не будут, а Вэнс добавил, что Вашингтон готов продавать оружие европейским государствам для Украины, если они готовы это финансировать», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что США и Европа согласовали военные гарантии безопасности Украины. Встречи министров обороны США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Украины, в ходе которых обсуждались возможные компоненты будущих гарантий безопасности для Киева после завершения конфликта, проходили в Вашингтоне с 19 по 21 августа.

