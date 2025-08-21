Мир
19:08, 21 августа 2025Мир

На Западе раскрыли два возможных варианта урегулирования на Украине

Reuters: Конфликт может завершить трехстороннее соглашение России, Украины и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Конфликт на Украине может завершиться заключением трехстороннего соглашения между Россией, Украиной и Соединенными Штатами. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Если Россия и Украина смогут договориться, то существуют различные варианты официального соглашения, в том числе возможное трехстороннее соглашение между Россией, Украиной и США, которое будет признано Советом Безопасности ООН», — говорится в тексте.

Другим возможным вариантом, по данным агентства, является возврат к несостоявшимся Стамбульским соглашениям 2022 года, в рамках которых рассматривался вопрос о постоянном нейтралитете Украины в обмен на гарантии безопасности со стороны пяти постоянных членов Совбеза ООН: России, США, Китая, Великобритании и Франции.

Ранее стало известно, что военачальники США и ряда европейских стран сформировали проект военных гарантий безопасности Украины после завершения конфликта.

