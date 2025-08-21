ТАСС: ВСУ понесли в Курской области самые масштабные потери за три года СВО

Курская область стала местом, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли самые масштабные потери за три года специальной военной операции (СВО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Наибольшие потери противник понес в ходе провального "контрнаступа“ на Запорожье и "курской авантюры“. Таким образом, потери ВСУ в Курской области стали самыми колоссальными за все три года», — сказал собеседник агентства, однако не привел точную цифру.

Ранее российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и выяснили, что за три года спецоперации Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих, включая пропавших без вести. При этом по ходу СВО потери только росли. Так в 2022 году Киев лишился 118,5 тысячи человек, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч. С начала 2025 года это число уже стало рекордным, достигнув 621 тысячи. Кроме того, выяснилось, что многие бойцы ВСУ из списка оказались младше призывного возраста в 25 лет.

Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что добытая хакерами информация близка к правде. По его словам, Киев скрывает реальное число потерь в ВСУ. Помимо этого, украинская армия не подбирает раненых, а иногда и сама уничтожает своих военнослужащих.