Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:38, 21 августа 2025Экономика

Российский фондовый рынок ускорил падение

Индекс Мосбиржи упал ниже 2900 пунктов из-за отсутствия прогресса по Украине
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На фоне последних заявлений российской и украинской сторон индекс Мосбиржи ускорил падение последних дней. По состоянию на 17:00 по московскому времени он впервые с 8 августа находится ниже 2900 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

Таким образом инвесторы реагируют на отсутствие прогресса в деле переговоров Москвы и Киева, что ставит под сомнение близость завершения вооруженного конфликта. Перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске российский фондовый рынок поднимался выше 3000 пунктов, но не закрепился там.

Основной причиной пессимизма стало отсутствие признаков изменения позиций обеих сторон, а также слова главы МИД России Сергея Лаврова о фактическом отказе Путина от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Министр указал, что перед таким саммитом должны быть решены основные вопросы, а подготовка займет много времени.

В свою очередь, Зеленский заявил о необходимости прекращения огня перед проведением саммита, что является неприемлемым уже для РФ, настаивающей на заключении мирного договора. Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что переговорные позиции Москвы и Киева очень далеки друг от друга.

С начала года основным фактором, влияющим на котировки российского фондового рынка, остаются представления о близости завершения конфликта и снятии санкций. В момент, когда на это появляются надежды, индекс Мосбиржи растет, а после — падает. К настоящему времени какие-либо свидетельства о возможном прекращении боевых действий и об отмене санкций отсутствуют.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он хотел, чтобы мир стал лучше». Путин передал награду высокопоставленной сотруднице ЦРУ. Ее сын участвовал в СВО

    Джулия Фокс раскрыла правду о пластике

    В российском городе вынесут приговор семейной паре за педофилию

    Российская школьница связала себя и уселась в кусты с одной целью

    В Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

    В российском регионе захотели построить мост и обнаружили неожиданное

    В России признали попытки уменьшить самолет МС-21

    Не сдавших экзамены россиян захотели отправлять осваивать рабочие специальности

    Российская стюардесса показала легендарный макияж Emirates и восхитила подписчиков

    Трамп сравнил себя и Путина с Никсоном и Хрущевым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости