Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Бранн
Сегодня
20:00 (Мск)
АЕК Ларнака
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Риека
Сегодня
21:45 (Мск)
ПАОК
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Абердин
Сегодня
21:45 (Мск)
ФКСБ
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Панатинаикос
Сегодня
21:00 (Мск)
Самсунспор
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
18:34, 21 августа 2025Спорт

Олимпийская чемпионка по боксу согласилась пройти гендерный тест

Олимпийская чемпионка по боксу Юйтин согласилась пройти гендерный тест перед ЧМ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: John Locher / AP

Тайваньская боксерша Линь Юйтин согласилась пройти обязательный гендерный тест перед чемпионатом мира, который состоится в Великобритании с 4 по 14 сентября. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Ранее федерация World Boxing обязала спортсменок, желающих выступить на чемпионате мира, пройти обязательный гендерный тест. Требование касается и Юйтин, ставшей олимпийской чемпионкой Парижа в весовой категории до 57 килограммов.

«Нам объявили, что все должны пройти тест, поэтому и мы тоже пройдем. Если мы хотим участвовать, то должны соблюдать правила соревнований, и мы будем их соблюдать», — отметил тренер Юйтин Цзэн Цзыцзян.

20 августа стало известно, что провалившая гендерный тест на Олимпиаде в Париже алжирская боксерша Иман Хелиф ушла из спорта. Она попала в скандал, когда во время Игр-2024 на нее начали жаловаться соперницы, а СМИ напомнили, что в 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за того, что та провалила гендерный тест. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) допустил ее до Олимпиады в Париже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Усадьбы, картины и антикварное оружие. У бывшего замминистра обороны хотят изъять богатства более чем на миллиард рублей

    Серена Уильямс раскрыла секрет похудения на 15 килограммов

    Появились снимки 48-летней Шакиры в бикини без фотошопа

    Россиянин описал латиноамериканскую страну словами «экономика держится на нелегалах»

    Мужчина нашел жену через брачное агентство и лишился 3,4 миллиона рублей

    Рядом с дорогой в Подмосковье появились пугающие дети

    Врач объяснил разрушительное воздействие стресса на здоровье сердца

    США и Европа согласовали военные гарантии безопасности Украины

    Путин дал поручение относительно поставок бронированных машин ряду российских чиновников

    В столице пройдет уникальный фестиваль. Почему «Летфест» станет одним из главных приключений лета?

    Реклама
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости