Олимпийская чемпионка по боксу согласилась пройти гендерный тест

Олимпийская чемпионка по боксу Юйтин согласилась пройти гендерный тест перед ЧМ

Тайваньская боксерша Линь Юйтин согласилась пройти обязательный гендерный тест перед чемпионатом мира, который состоится в Великобритании с 4 по 14 сентября. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Ранее федерация World Boxing обязала спортсменок, желающих выступить на чемпионате мира, пройти обязательный гендерный тест. Требование касается и Юйтин, ставшей олимпийской чемпионкой Парижа в весовой категории до 57 килограммов.

«Нам объявили, что все должны пройти тест, поэтому и мы тоже пройдем. Если мы хотим участвовать, то должны соблюдать правила соревнований, и мы будем их соблюдать», — отметил тренер Юйтин Цзэн Цзыцзян.

20 августа стало известно, что провалившая гендерный тест на Олимпиаде в Париже алжирская боксерша Иман Хелиф ушла из спорта. Она попала в скандал, когда во время Игр-2024 на нее начали жаловаться соперницы, а СМИ напомнили, что в 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за того, что та провалила гендерный тест. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) допустил ее до Олимпиады в Париже.