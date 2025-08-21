Пенсионер отправился в круиз на роскошном лайнере и был найден бездыханным в бассейне

Mirror: Пенсионер из Шотландии не пережил купания в бассейне лайнера в круизе

Пенсионер из Шотландии отправился в круиз по Средиземному морю на роскошном лайнере и не выжил. Об этом пишет газета The Mirror.

83-летний мужчина не пережил купания в бассейне — он был найден бездыханным 20 августа на борту судна Marella Voyager, которое находилось на стоянке в итальянском Неаполе. Пассажиры и члены экипажа пытались реанимировать попутчика, однако их попытки были безуспешны.

Из-за проведения расследования на лайнере его отправку пришлось отложить на несколько часов. В итоге полиция не нашла доказательств насильственных действий в отношении пенсионера, заключив, что ему стало плохо в воде. Впоследствии судну разрешили продолжить плавание.

