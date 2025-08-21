Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:05, 21 августа 2025Путешествия

Пенсионер отправился в круиз на роскошном лайнере и был найден бездыханным в бассейне

Mirror: Пенсионер из Шотландии не пережил купания в бассейне лайнера в круизе
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Sven Hansche / Shutterstock / Fotodom  

Пенсионер из Шотландии отправился в круиз по Средиземному морю на роскошном лайнере и не выжил. Об этом пишет газета The Mirror.

83-летний мужчина не пережил купания в бассейне — он был найден бездыханным 20 августа на борту судна Marella Voyager, которое находилось на стоянке в итальянском Неаполе. Пассажиры и члены экипажа пытались реанимировать попутчика, однако их попытки были безуспешны.

Материалы по теме:
Показана комната для свингеров на круизном лайнере. Какая деталь отличает ее от обычных кают?
Показана комната для свингеров на круизном лайнере.Какая деталь отличает ее от обычных кают?
12 марта 2025
«Я думал, это конец». Оргии, потопы и смертельные болезни. Как выглядят райские круизы и почему их сравнивают с адом?
«Я думал, это конец». Оргии, потопы и смертельные болезни. Как выглядят райские круизы и почему их сравнивают с адом?
26 декабря 2024

Из-за проведения расследования на лайнере его отправку пришлось отложить на несколько часов. В итоге полиция не нашла доказательств насильственных действий в отношении пенсионера, заключив, что ему стало плохо в воде. Впоследствии судну разрешили продолжить плавание.

Ранее более сотни путешественников заразились неизвестной болезнью в круизе в Мексику. Чтобы предотвратить распространение заболевания, Royal Caribbean ввела усиленные протоколы уборки на корабле, а всех пострадавших на время рейса изолировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    С застрявшей на самой опасной горе СССР альпинистки хотят взыскать миллионы за спасение. Она находится на пике Победы уже 9 дней

    «Калашников» начал поставки усиленных бронешлемов

    Продажи крупнейшего в России производителя труб рухнули

    ВС России нейтрализовали аэроразведку ВСУ по всей линии фронта

    Старейшей в мире женщине исполнилось 116 лет

    Жена Гарика Харламова в бикини поплавала в бассейне

    Чемпион мира Колесников сравнил отношение к плаванию в России и США

    Трамп раскрыл сроки принятия решения по Украине

    Российскому генералу запросили 12,5 года колонии

    У звезды «Очень странных дел» появился ребенок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости