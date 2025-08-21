Россия
Исполнять обязанности врачей в России смогут фельдшеры и акушеры

С 1 сентября полномочия врачей в России делегируют фельдшерам и акушерам
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

Обязанности врачей с 1 сентября в России смогут исполнять фельдшеры и акушерки, Это будет возможно в случае, если специалистов будет не хватать или они временно будут отсутствовать на рабочем месте, сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова, ее цитирует ТАСС.

«До сих пор их [фельдшеров и акушеров] полномочия были ограничены, но новый приказ легализует практику делегирования врачебных функций при отсутствии специалистов с высшим образованием или их нехватке», — сообщила парламентарий.

Она уточнила, что, согласно вступающему в силу приказу Минздрава, такой порядок оказания медицинской помощи будет применяться только при оказании первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи. Документ ведомства также расширил список подразделений, в которых функции врача можно возложить на фельдшера — это фельдшерские пункты, врачебные амбулатории и поликлиники.

Передать полномочия фельдшерам и акушерам сможет руководитель медицинской организации с помощью внутренного приказа. Принятая мера, по мнению Фроловой, позволит минимизировать риски осложнений и улучшить качество жизни пациентов, которые находятся под наблюдением врачей. Решение продиктовано дефицитом врачебных кадров, в особенности в удаленных сельских территориях.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, описывая масштабы нехватки врачей в России, заявил, что в государственной медицине не хватает 29 497 человек. Чтобы решить вопрос нехватки кадров в медицине, необходимо ввести отработку после учебы в медицинских вузах, считает министр.

    Все новости